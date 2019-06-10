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Владимир Путин в октябре посетит Саудовскую Аравию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что ведется подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре этого года.

"Я могу подтвердить эту информацию. Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Ранее в этот день о возможном времени визита Путина в королевство в ходе межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии сообщили представители Эр-Рияда. Так министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил, что что, в частности, к подписанию в рамках этого визита готовится соглашение об облегчении получения виз для граждан двух государств.

Владимир Путин Саудовская Аравия

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