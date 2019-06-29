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Путин поднял вопрос совместной работы на встрече с саудовским принцем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил наследному принцу, министру обороны Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке, отметил, что ситуация на нем развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

"Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках", - сказал Путин в ходе встречи с Бен Салманом "на полях" саммита G20 в Осаке.

Путин подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий "двадцатки".

Как подчеркнул президент РФ, "эта работа (по стабилизации ситуации на энергетическом рынке - ИФ) в значительной степени благодаря вашим настойчивым усилиям развивается и приносит свои положительные результаты".

"Рад встрече и возможности поговорить по всем этим проблемам", - сказал Путин.

Президент РФ также подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года. Бен Салман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

Владимир Путин G20 Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман

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