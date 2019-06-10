Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате локализовали

Тама загорелась доменная печь

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Липецке локализован пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Возгорание в доменной печи локализовали на площади 30 кв. м, рассказал "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

Ранее он сообщил, что в понедельник на заводе загорелась домна.

По предварительным данным, никто не пострадал, завод работу не останавливал.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.