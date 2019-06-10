В Липецке потушили пожар на НЛМК

Там произошло возгорание доменной печи, которая находилась на ремонте

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Липецке потушили возгорание доменной печи в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

По его словам, никто не пострадал. Пожарная охрана потушила возгорание за полчаса. Работы на заводе продолжаются.

"Незначительное возгорание на колошнике доменной печи №6, которая находится на ремонте, произошло при производстве демонтажных работ", - уточнил собеседник агентства. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Ранее о пожаре на домне НЛМК "Интерфаксу" сообщал источник в региональной службе технадзора. По его данным, возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.