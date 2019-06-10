Замдиректора ФСИН назвал Голунова "образцовым арестантом"

Он также объяснил, зачем журналисту надели два трекера вместо одного

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову, которого суд отправил под домашний арест, в дополнение к электронному браслету установили трекер на поясе. Об этом радио "Говорит Москва" сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Дополнительный трекер установили, поскольку у журналиста на руках есть загранпаспорт, добавил он.

"На него также надето второе мобильное устройство, перемещение и трек идет в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился. Оно крепится на поясе. Если человек снимает устройство и оно удаляется от электронного браслета больше чем на метр, срабатывает система", - сказал чиновник.

Следователи должны были изъять паспорт у подозреваемого, но пока этого не сделали. Поэтому ФСИН включила мобильный трекер, объяснил Максименко.

Пока у ФСИН никаких претензий к Голунову нет. "Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает, - сказал Максименко. - Можно сказать, образцовый арестант".

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня. В полиции говорят, что при нем и затем у него дома нашли наркотики. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Следствие просило его арестовать. Он вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили.

8 июня Никулинский суд Москвы поместил журналиста под домашний арест до 7 августа. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.