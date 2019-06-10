Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сюжет про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова собрал более 6800 новостей в СМИ с 5 по 10 июня, следует из данных системы анализа медиасреды "СКАН-Интерфакс". Это вдвое больше любого отдельного информационного повода в рамках Петербургского международного экономического форума.
Самый большой сюжет про ПМЭФ набрал только три с лишним тысячи новостей, и он был посвящен итогам форума.
На третьем месте сюжет о том, что в Москве раскупили газеты с заявлениями в защиту Голунова – больше 2300 новостей.
Также СМИ в контексте ПМЭФ активно обсуждали арест основателя фонда Baring Capital Майкла Калви, которого ожидали на форуме, но Следственный комитет не выдал нужного разрешения. Деньги Калви за участие так и не вернут, и этот инфоповод набрал более 1200 сообщений.
Сюжеты форума: встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином, высказывания заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой относительно уровня бедности, дискуссия министра экономического развития Максима Орешкина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной собрали меньше тысячи новостей.
При этом суммарно про ПМЭФ вышло более 110 000 новостей за последние шесть дней, а про Ивана Голунова – больше 15 000.
|Сюжеты
|Значение
|1
|Полиция следила за журналистом "Медузы" Иваном Голуновым с марта
|6861
|2
|Итоги 23-го Петербургского международного экономического форума
|3017
|3
|В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
|2317
|4
|Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
|1209
|5
|Голикова: Число бедных россиян за прошлый год уменьшилось на 400 тысяч
|929
|6
|Путин напомнил, чем занимаются военные специалисты в Венесуэле
|850
|7
|На ПМЭФ-2019 подписано соглашение между Минприроды России и Санкт-Петербургом о взаимодействии по полигону "Красный Бор"
|789
|8
|Песков рассказал об особенностях встречи Путина и Си Цзиньпиня
|719
|9
|Путин назвал Зеленского хорошим актером
|619
|10
|Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками
|612