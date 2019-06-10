Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сюжет про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова собрал более 6800 новостей в СМИ с 5 по 10 июня, следует из данных системы анализа медиасреды "СКАН-Интерфакс". Это вдвое больше любого отдельного информационного повода в рамках Петербургского международного экономического форума.

Самый большой сюжет про ПМЭФ набрал только три с лишним тысячи новостей, и он был посвящен итогам форума.

На третьем месте сюжет о том, что в Москве раскупили газеты с заявлениями в защиту Голунова – больше 2300 новостей.

Также СМИ в контексте ПМЭФ активно обсуждали арест основателя фонда Baring Capital Майкла Калви, которого ожидали на форуме, но Следственный комитет не выдал нужного разрешения. Деньги Калви за участие так и не вернут, и этот инфоповод набрал более 1200 сообщений.

Сюжеты форума: встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином, высказывания заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой относительно уровня бедности, дискуссия министра экономического развития Максима Орешкина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной собрали меньше тысячи новостей.

При этом суммарно про ПМЭФ вышло более 110 000 новостей за последние шесть дней, а про Ивана Голунова – больше 15 000.