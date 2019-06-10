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Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сюжет про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова собрал более 6800 новостей в СМИ с 5 по 10 июня, следует из данных системы анализа медиасреды "СКАН-Интерфакс". Это вдвое больше любого отдельного информационного повода в рамках Петербургского международного экономического форума.

Самый большой сюжет про ПМЭФ набрал только три с лишним тысячи новостей, и он был посвящен итогам форума.

На третьем месте сюжет о том, что в Москве раскупили газеты с заявлениями в защиту Голунова – больше 2300 новостей.

Также СМИ в контексте ПМЭФ активно обсуждали арест основателя фонда Baring Capital Майкла Калви, которого ожидали на форуме, но Следственный комитет не выдал нужного разрешения. Деньги Калви за участие так и не вернут, и этот инфоповод набрал более 1200 сообщений.

Сюжеты форума: встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином, высказывания заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой относительно уровня бедности, дискуссия министра экономического развития Максима Орешкина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной собрали меньше тысячи новостей.

При этом суммарно про ПМЭФ вышло более 110 000 новостей за последние шесть дней, а про Ивана Голунова – больше 15 000.

Сюжеты Значение
1 Полиция следила за журналистом "Медузы" Иваном Голуновым с марта 6861
2 Итоги 23-го Петербургского международного экономического форума 3017
3 В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова 2317
4 Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ 1209
5 Голикова: Число бедных россиян за прошлый год уменьшилось на 400 тысяч 929
6 Путин напомнил, чем занимаются военные специалисты в Венесуэле 850
7 На ПМЭФ-2019 подписано соглашение между Минприроды России и Санкт-Петербургом о взаимодействии по полигону "Красный Бор" 789
8 Песков рассказал об особенностях встречи Путина и Си Цзиньпиня 719
9 Путин назвал Зеленского хорошим актером 619
10 Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками 612

Иван Голунов ПМЭФ

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