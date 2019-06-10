Кабмин РФ предложил расширить перечень "скидочных" административных штрафов

Правительство предложило предоставлять скидку на

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новая концепция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает оплату штрафов со скидкой не только за нарушение правил дорожного движения (ПДД), но и за ряд других правонарушений, которые не влекут угрозу жизни и здоровью граждан.

В данный момент за ряд нарушений ПДД можно заплатить 50% от назначенного штрафа в случае, если оплата производится в течение 20 дней с моменты вынесения постановления.

Одновременно предлагается упростить механизм взыскания штрафов до 10 тыс. рублей, дав возможность приставам без возбуждения исполнительного производства взыскивать средства в автоматическом режиме исключительно за счет средств должника в банке.