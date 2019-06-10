Власти Кузбасса встретятся с жителями, попросившими убежища в Канаде

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил подчиненным разобраться с жалобами жителей Киселевска на экологическую ситуацию в городе, из-за которой они попросили убежища в Канаде, и придумать, как решить проблему, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства в понедельник.

"Губернатор получил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача - помочь жителям Киселевска", - сказал собеседник агентства, уточнив, что конкретные решения будут приняты в ближайшие дни.

Он отметил, что экологические проблемы в Киселевске являются историческими, так как город появился на месте рабочего поселка и фактически стоит на угольных разрезах.

"Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работает по ее решению: переселяются жители с подработанных территорий, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками. Все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение нескольких жителей Киселевска, которые в связи с неблагополучной экологической ситуацией в городе обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев.