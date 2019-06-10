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Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в жилой многоэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона в понедельник.

"Хлопок бытового газа раздался в квартире на 4-ом этаже пятиэтажного дома. Следом начался пожар", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры. Еще двух человек осматривают медики.

"Пострадали несколько квартир на разных этажах", - сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" сообщили, что после взрыва газа пострадали две квартиры.

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован.

"Пострадал один человек, его выбросило из квартиры, у него переломы ног и ожоги. Еще два человека спасено", - сказали в пресс-службе.

Нижний Тагил

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