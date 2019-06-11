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Один из пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле скончался

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Нижнем Тагиле, умер во вторник утром, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской администрации.

"Пострадавший мужчина умер, еще одна женщина находится в больнице", - уточнил собеседник агентства. По данным пресс-службы администрации Нижнего Тагила, пострадавших было двое - мужчина и женщина.

Как сообщалось, бытовой газ взорвался на четвертом этаже в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в понедельник вечером. После взрыва начался пожар.

По данным СУ СКР по Свердловской области, пострадали три человека: мужчина и две женщины.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар ликвидирован, выгорело две квартиры.

Свердловская область

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