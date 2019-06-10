Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Бари Алибасов Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.

Ранее в СМИ появилась информация, что у музыканта открылось внутреннее кровотечение.

"У него внутреннего кровотечения не началось, это скорее всего идет (информация в СМИ - ИФ) из-за того, что риск внутреннего кровотечения может быть", - сказал Алибасов-младший.

Он уточнил, что из-за циркулярного ожога пищевода возникает вероятность появления рубца, что приведет к тому, что Алибасов-старший не сможет глотать. Сейчас врачи опасаются, что рубец может вскрыться и там будет либо здоровая кожа, либо нарыв, из которого в желудок могут попасть токсические вещества.

"Мы сейчас день-два, когда эта болячка укрывается, смотрим его под пристальным наблюдением, чтобы если вдруг она вскрывается и там что-то не так, то можно было не допустить летального исхода", - добавил Алибасов-младший.

Ранее сын музыканта сообщал "Интерфаксу", что тот ненадолго пришел в себя, спросил про кота, но вскоре снова потерял сознание.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-На".

4 июня он был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", выпив ее по ошибке вместо воды.

Сейчас артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там его на время вводили в состояние медикаментозного сна для восстановления организма.