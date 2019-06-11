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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Продюсер Бари Алибасов
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, сообщил "Интерфаксу" во вторник PR-директор музыканта Вадим Горжанкин.

"Бари Каримович вышел из состояния медикаментозного сна. Эту информацию мне сообщил сын Алибасова, который с самого утра находится у него в палате. По его словам, он проснулся, но практически не может говорить и никого не узнает, даже сына. Сейчас он находится больше в бессознательном состоянии, чем в сознании", - сказал Горжанкин

Ближайшие два-три дня будут решающими для здоровья Алибасова, так как еще остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера, сообщил представитель музыканта.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил "Интерфаксу", что музыкант находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу.

4 июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", выпив ее по ошибке. В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Бари Алибасов

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