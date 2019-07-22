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"Коммерсантъ" узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

"Коммерсантъ" узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Процедура получения охотничьего билета, который дает право на владение соответствующим оружием, будут ужесточены, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минприроды.

Существование проблем в сфере изданию подтвердили в Росохотрыболовсоюзе, где констатировали, что в стране есть армия вооруженных людей, не имеющих представления о ценности животных.

В Минприроды поясняют, что существующий порядок получения билета является формальностью и не подразумевает наличия у охотника соответствующих навыков.

Исправить ситуацию планируется введением поправок, которые предусматривают проверку знания потенциальными охотниками требований охотминимума.

Под охотминимумом понимается комплекс минимально необходимых теоретических знаний, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с оружием..

Как отмечает "Коммерсантъ", проверка знаний может подразумевать полноценный экзамен по аналогии с экзаменом на права, а соответственно и появления специальных школ, где будут готовить к его сдаче.

В конце 2018 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин раскритиковал существующее положение, по которому любой обладатель справки от врача может получить разрешение на охоту и владение оружием.

Издание напоминает, что в России зарегистрировано более 4,5 млн охотников. По действующему законодательству, получить охотбилет может любой желающий, "обладающий гражданской дееспособностью, не имеющий непогашенной судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившийся с требованиями охотминимума". Причем с требованиями этого охотминимума достаточно просто "ознакомиться". то есть расписаться в справке, что человек их изучил.

Для получения разрешения на оружие такому "охотнику" достаточно получить справки от врача и заключение комиссии об уровне знаний по технике безопасности использования и хранения охотничьего оружия.

Минприроды

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