В МИД РФ пока не подтвердили скорый визит Мадуро

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия постоянно обсуждает с Венесуэлой возможность дальнейших контактов, однако подтвердить скорый визит президента Николаса Мадуро в РФ Москва пока не может, заявил "Интерфаксу" в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы в постоянном контакте с венесуэльскими коллегами обсуждаем уровень и формы продолжения контактов с представителями руководства Венесуэлы. И по линии наших посольств обсуждаем темы дальнейших контактов. Что касается конкретной этой темы, я пока ничего не могу подтвердить", - сказал замминистра, комментируя соответствующие заявления Каракаса.

О том, что Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщил ранее МИД республики.

"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении МИД Венесуэлы в твиттере.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.