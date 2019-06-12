Поиск

В МИД РФ пока не подтвердили скорый визит Мадуро

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия постоянно обсуждает с Венесуэлой возможность дальнейших контактов, однако подтвердить скорый визит президента Николаса Мадуро в РФ Москва пока не может, заявил "Интерфаксу" в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы в постоянном контакте с венесуэльскими коллегами обсуждаем уровень и формы продолжения контактов с представителями руководства Венесуэлы. И по линии наших посольств обсуждаем темы дальнейших контактов. Что касается конкретной этой темы, я пока ничего не могу подтвердить", - сказал замминистра, комментируя соответствующие заявления Каракаса.

О том, что Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщил ранее МИД республики.

"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении МИД Венесуэлы в твиттере.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.

Венесуэла МИД Николас Мадуро

Новости по теме

Новости

Твиттер Медведева был взломан

Твиттер Медведева был взломан

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Глава архангельского нацпарка обратила внимание Путина на попытки приравнять охоту к туризму

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова будут добиваться справедливого процесса над его преследователями

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');