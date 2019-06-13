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Массовая гибель рыбы произошла на севере Байкала

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор устанавливает причину массовой гибели рыбы в бухте озера Байкал в 8 км от города Северобайкальск республики Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба территориального управления ведомства.

"12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда установлен факт гибели рыбы - около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса", - говорится в сообщении.

В этот же день сотрудник Северобайкальского межрайоного отдела Россельхознадзора взял пробы воды, донных отложений и рыбы в присутствии представителей прокуратуры, Росрыболовства и ихтиолога-эксперта Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

Пробы самолетом были направлены в Иркутск, в ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория". Результаты будут готовы в течение недели.

"Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера на берег из-за сильной волны", - отмечается в сообщении.

В Байкале обитают 37 видов бычков - небольших рыбок, представителей коренной байкальской фауны. Они являются основной пищей омуля и байкальской нерпы.

Байкал

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