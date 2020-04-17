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Участники общественных слушаний ВНИРО раскритиковали идею забоя тысяч морских котиков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Участники общественных слушаний Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по общедопустимому улову (ОДУ) морских млекопитающих на 2021 год выступили категорически против вылова этих животных.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, слушания "тоже оставили печальное впечатление, так как сотрудники филиала ВНИРО не смогли внятно ответить на большинство вопросов".

"Почти все выступающие высказывали мнение, что косаток и белух, предназначенных для научных исследований, необходимо изъять из ОДУ. По белухам, моржам и морским котикам, предусмотренных для нужд коренных малочисленных народов, необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. Все участники слушаний выступили категорически против забоя морских котиков на острове Тюлений", - рассказал руководитель "Эковахты Сахалина".

Экологи считают, что ОДУ на вылов такого огромного количества морских котиков и моржей сделано "опять же в интересах Китая, а Китай может потреблять и живых животных для океанариумов и мертвых - шкуры, мясо и прочее".

Согласно материалам ОДУ, предлагается в 2021 году отловить: 35 белух и более 2,5 тыс. моржей для коренных народов Чукотки; четыре косатки и десять белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море; 6 тыс. 30 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.

Лисицын добавил, что слушания прошли в формате онлайн-конференции из-за коронавируса, но филиал ВНИРО ограничил количество участников до 25 человек, хотя желающих были сотни. Не смогли подключиться к конференции и журналисты "Интерфакса".

ВНИРО Дальний Восток

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