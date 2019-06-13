Песков не увидел проблемы в футболке "Я/мы Иван Голунов" на гостье церемонии в Кремле

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не увидели ничего особенного в том, что на церемонии вручения президентом России госнаград в среду в первом ряду сидела дочь одного из лауреатов - пианиста Николая Луганского - в футболке "Я/мы Иван Голунов".

"Конечно, было замечено, она сидела на первом ряду", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, заметил ли президент футболку.

"Но в этом нет ничего такого, говоря по-русски, поэтому здесь нет повода для вопроса", - продолжил Песков.

Он заметил, что на наряде дочери пианиста "не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет поводов для каких-то вопросов или каких-то изумлений".

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