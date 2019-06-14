Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

Ранее мэрия согласовала и акцию 16 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента региональной безопасности.

Организаторы запланировали митинг в воскресенье 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, заявленная численность акции - до 20 тысяч человек. Цель митинга - выразить несогласие с преследованием Голунова и других журналистов.

Ранее мэрия согласовала намеченный на 16 июня днем митинг, заявителями которого стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Эта акция также пройдет на проспекте Академика Сахарова и начнется в 13:00.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. 8 июня суд поместил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняты за недоказанностью, а в отношении задержавших его полицейских будет проведена проверка. Журналист вину не признавал и говорил, что наркотики ему подбросили.

12 июня в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку Голунова. По данным "ОВД-Инфо", на ней задержали 549 человек.