Поиск

Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

Ранее мэрия согласовала и акцию 16 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента региональной безопасности.

Организаторы запланировали митинг в воскресенье 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, заявленная численность акции - до 20 тысяч человек. Цель митинга - выразить несогласие с преследованием Голунова и других журналистов.

Ранее мэрия согласовала намеченный на 16 июня днем митинг, заявителями которого стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Эта акция также пройдет на проспекте Академика Сахарова и начнется в 13:00.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. 8 июня суд поместил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняты за недоказанностью, а в отношении задержавших его полицейских будет проведена проверка. Журналист вину не признавал и говорил, что наркотики ему подбросили.

12 июня в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку Голунова. По данным "ОВД-Инфо", на ней задержали 549 человек.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

7
Иван Голунов Москва МВД Медуза Либертарианская партия

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

СКР объяснил убийство отца сестрами Хачатурян насилием с его стороны

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК в отчете о катастрофе SSJ не нашел неполадок, кроме отключения автопилота и связи

МАК в отчете о катастрофе SSJ не нашел неполадок, кроме отключения автопилота и связи

ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту

ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту

Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Жители Донбасса начали получать российские паспорта

Жители Донбасса начали получать российские паспорта
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов еще не принял решение об участии в воскресном митинге в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');