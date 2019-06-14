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Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Турция и Таиланд включены в перечень зарубежных стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел РФ, подтвердила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован российским МИД. В дальнейшем в него вносились изменения.

Так, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны - Турция и Таиланд - находились у полицейских под запретом.

МВД России

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