Российский турист утонул в Таиланде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский турист утонул во время купания на пляже с вывешенным "красным" флагом на востоке Таиланда, сообщает в понедельник портал The Thaiger.

"Спасатели на пляже Ко Чанг в провинции Трат на востоке Таиланда обнаружили 55-летнего россиянина плавающим лицом вниз в 300 метрах от берега. Они вытащили его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть", - пишет портал.

Как отмечается, на пляже в тот день был вывешен "красный" флаг - знак, что купаться там запрещено из-за сильных волн, характерных для сезона дождей.

"О смерти россиянина проинформировано посольство России. На отдых он приехал с 45-летней женой", - уточняет портал.