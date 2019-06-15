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В Центральном НИИ машиностроения произошел пожар

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) произошел пожар, его уже удалось ликвидировать, сообщили в "Роскосмосе".

Возгорание произошло в одном из зданий на территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащем коммерческой организации. Причины возгорания устанавливаются. Угроз работе Центрального управления полетами и собственности госкорпорации "Роскосмос" нет", сообщили в "Роскосмосе".

ЦНИИмаш - головная научная структура "Роскосмоса". В него входит, среди прочего, Центр управления полетами, расположенный в Королеве.

ЦНИИмаш

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