У пассажирского поезда "Брянск-Москва" на ходу отцепился вагон

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Брянской области более чем на три часа по техническим причинам было задержано отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва", сообщила в воскресенье пресс-служба Московской железной дороги.

"В субботу утром по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск - Москва. Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось", - говорится в сообщении.

Чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

"Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - отметили в МЖД.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало отцепление одного из вагонов пассажирского поезда во время движения состава.