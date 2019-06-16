МЖД уточнила, что вагон отцепился от поезда "Брянск-Москва" на станции при отправлении

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны поезда "Брянск-Москва ", произошла на станции при отравлении состава, сообщает в воскресенье пресс-центр Московской железной дороги (МЖД).

Как отметили в пресс-центре, информация о том, что поезд потерял вагон на ходу, не соответствует действительности.

На МЖД уточнили, что выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось. Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

Утром 15 июня, по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск - Москва. Местные СМИ сообщали, что причиной инцидента стало отцепление одного из вагонов пассажирского поезда во время движения состава.