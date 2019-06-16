Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Отцепившийся вагон поезда и акция протеста в центре столицы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел согласованный митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех". В ходе акции, которая изначально планировалась в поддержку Ивана Голунова, были выдвинуты требования проанализировать приговоры по 228-й "наркотической" статье. Столичная полиция насчитала на митинге около 1,6 тыс. человек, сам Голунов на проспект Сахарова не пришел. По словам его адвоката, накануне Голунов дал следствию МВД показания в качестве свидетеля.

- В пензенской Чемодановке задержаны еще 12 участников драки, в которой погиб местный житель. В селе после конфликта жителей с цыганами продолжает действовать план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

- Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре. При этом екатеринбургский митрополит подчеркнул, что "череда уступок не может быть бесконечной". Опрос по выбору площадки проведут 14-15 сентября, территория сквера в качестве варианта предложена не будет.

- Два известных кандидата намерены баллотироваться в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, в котором ранее хотела выдвигаться Нюта Федермессер. Подать документы планируют актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин.

- У пассажирского поезда "Брянск-Москва" отцепился вагон. Сначала сообщалось, что это произошло на ходу. Затем в МЖД уточнили, что нештатная ситуация имела место при отправлении состава.