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Депутат Госдумы от Астрахани предложил Минпросвещения закупать "правильные" ручки для ЕГЭ

И выдавать их выпускникам вместе с бланками

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Избранный от Астрахани депутат Госдумы Леонид Огуль предложил за централизованную закупку для ЕГЭ не только бланков, но и "правильных" ручек. Так он прокомментировал инцидент с тремя выпускниками из Астрахани, которым аннулировали результаты экзамена из-за неправильных чернил.

По словам депутата, такое не должно повториться, и у выпусников и у экзаменационной комиссии не должно быть путаницы и волнений из-за этого.

"Возможно, стоит подумать министерству просвещения РФ о централизованной закупке "правильных" ручек, чтобы выпускники российских школ не думали об организационных процессах на экзаменах", - предложил Огуль.

В Астраханской области трем выпускникам аннулировали результаты экзамена по математике. По правилам, бланки ЕГЭ нужно заполнять только черными гелевыми или капиллярными ручками, иначе они могут быть некорректно отсканированы. Эти три школьника использовали не те ручки, хотя их заблаговременно информировали о правилах. Решение аннулировать их результаты не было связано со сбоем техники или с ошибкой организаторов, а именно с допущенным нарушением правил.

Выпускники подали апелляцию. Региональное министерство образования в порядке исключения решило полностью перепроверить их экзаменационные работы, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе Рособрнадзора "Интерфаксу" сообщили, что эти работы уже проверяются, 19 июня выпускникам сообщат результаты ЕГЭ по математике.

Астраханская область ЕГЭ Леонид Огуль Госдума

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