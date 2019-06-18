Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время суда

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, перерезал себе вены на руке прямо во время судебного заседания, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Александр Вячеславович перерезал себе вены на левой руке прямо во время судебного процесса, начавшегося в десять утра в 235-м гарнизонном военном суде", - сказала агентству Юлия Шестун во вторник.

Она уточнила, что Шестун участвовал в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО "Лефортово".

"Заседание суда было экстренно прекращено. Что произошло дальше - пока неизвестно. В каком состоянии он сейчас находится, также не ясно. Очевидно лишь то, что его госпитализировали", - отметила Юлия Шестун.

Она добавила, что с 14 июня Шестун возобновил голодовку, которую он держал с начала февраля до конца мая с требованием прекратить преследование его и его семьи.

Официальными комментариями ФСИН по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) летом 2018 года. Позднее следствие переквалифицировало действия чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), легализацию денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

В начале 2019 года Шестуну было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что глава одного из департаментов района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет (с 2012 по 2018 годы) передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.