Экс-глава Серпуховского района Шестун за время голодовки потерял 25 кг веса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку, за время которой он потерял 25 кг, сообщает Совет при президенте РФ по правам человека.

"В письме, датированном 22 мая, Шестун выражает благодарность российским правозащитникам и сообщает, что принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки", - говорится в сообщении СПЧ.

Шестун отмечает, что принял такое решение, учитывая потерю 25 килограммов веса и появление ряда болезней.

"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания", - написал Шестун.

Уголовное дело

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года. Позднее следствие изменило квалификацию действий экс-чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому делу признана администрация Серпуховского округа.

В начале 2019 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что директор Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики тогдашнего Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое дело заказным и политически мотивированным.

С 8 февраля экс-чиновник объявил голодовку в следственном изоляторе. В середине мая он заявил, что ограничивает прием жидкости.

Вместе с тем на одном из судебных заседаний по делу Шестуна представитель прокуратуры заявил, что обвиняемый не соблюдает голодовку и на самом деле "усиленно питается".