Бывший глава Серпуховского района обвенчался с женой в "Матросской тишине"

После венчания Александру Шестуну пришлось отдать обручальное кольцо жене

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвенчался с женой Юлией в СИЗО "Матросская тишина". О венчании "Интерфаксу" рассказала Юлия Шестун. Бывший чиновник с лета 2018 года находится под арестом по делу о коррупции.

По словам Шестун, обряд прошел 9 июня, он продолжался 40 минут. Они с мужем обменялись кольцами, но после венчания он вернул свое кольцо жене, так как в СИЗО запрещено носить украшения.

Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее ему переквалифицировали обвинение на особо крупное мошенничество, отмывание и незаконную предпринимательскую деятельность.

По версии следствия, в 2008-2014 годах чиновник незаконно передал четыре участка земли в Серпуховском округе частной компании, причинив государству ущерб в 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу стала администрация Серпуховского округа. В начале 2019 года Шестуна обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что руководитель одного из департаментов района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему в общей сложности около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. Он считает, что его преследуют за то, что он согласовывал мусорные протесты. После ареста он пытался переизбраться главой Серпуховского района, но не был допущен к выборам. За время ареста он несколько раз объявлял голодовку.

В апреле 2019 года Красногорский суд по иску Генпрокуратуры конфисковал у Шестуна и еще 35 физических и юридических лиц активы и недвижимость почти на 2,5 млрд рублей по кадастровой стоимости или на 10,5 млрд рублей - по рыночной. Юлия Шестун отрицала, что у ее мужа было имущество на такую сумму.