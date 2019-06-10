Поиск

Бывший глава Серпуховского района обвенчался с женой в "Матросской тишине"

После венчания Александру Шестуну пришлось отдать обручальное кольцо жене

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвенчался с женой Юлией в СИЗО "Матросская тишина". О венчании "Интерфаксу" рассказала Юлия Шестун. Бывший чиновник с лета 2018 года находится под арестом по делу о коррупции.

По словам Шестун, обряд прошел 9 июня, он продолжался 40 минут. Они с мужем обменялись кольцами, но после венчания он вернул свое кольцо жене, так как в СИЗО запрещено носить украшения.

Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее ему переквалифицировали обвинение на особо крупное мошенничество, отмывание и незаконную предпринимательскую деятельность.

По версии следствия, в 2008-2014 годах чиновник незаконно передал четыре участка земли в Серпуховском округе частной компании, причинив государству ущерб в 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу стала администрация Серпуховского округа. В начале 2019 года Шестуна обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что руководитель одного из департаментов района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему в общей сложности около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. Он считает, что его преследуют за то, что он согласовывал мусорные протесты. После ареста он пытался переизбраться главой Серпуховского района, но не был допущен к выборам. За время ареста он несколько раз объявлял голодовку.

В апреле 2019 года Красногорский суд по иску Генпрокуратуры конфисковал у Шестуна и еще 35 физических и юридических лиц активы и недвижимость почти на 2,5 млрд рублей по кадастровой стоимости или на 10,5 млрд рублей - по рыночной. Юлия Шестун отрицала, что у ее мужа было имущество на такую сумму.

Александр Шестун Серпуховский район Московская область

Новости по теме

Новости

В барнаульском магазине нашли колбасу с ртутью

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Продавцы газет в Петербурге отметили повышенный спрос на "Ведомости" и "Коммерсантъ"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

На главу штаба Навального составили второй протокол за митинг против пенсионной реформы

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');