WSJ сообщила о попытках частной израильской компании собрать компромат на Навального

Ее агенты выходили на нескольких соратников оппозиционера

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Частное израильское детективное агентство Black Cube пыталось в 2017 году собрать компромат на оппозиционера Алексея Навального и на основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), пишет The Wall Street Journal.

Бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, эмигрировавший в Великобританию в 2015 году, рассказал, что его расспрашивал о фонде представитель индийского бизнесмена, который якобы хотел нанять его компанию для организации небольшого мероприятия. Приглашение о встрече Ашурков получил от представителя компании Nile Bridge Capital. С ним встретился менеджер, который назвался как Патрик Дайян. В ходе беседы он начал задавать вопросы о работе с Навальным, в частности, об источниках финансирования ФБК. По словам Ашуркова, он уходил от ответа на многие вопросы, которые показались ему подозрительными.

В действительност Дайан действовал по поручению Black Cube и должен был собрать компромат на Навального в рамках "проекта Vortex", рассказали изданию информированные источники. Такое же поручение агентство давало еще одному агенту, которая под именем Ванесса Коллинз изображала защитницу прав женщин.

Среди целей Black Cube были по меньшей мере еще три соратника Навального, которые находятся в России и США, рассказали источники газеты. Представитель агентства заявил, что это дело было связано с бизнес-конфликтом клиента и не имело политической подоплеки.

Навальный, комментируя эту публикацию, высказал мнение, что сбор компромата на него заказал бизнесмен Алишер Усманов. "Ничего не нашли, конечно. Потому что ничего и нет, вся моя жизнь на виду", - добавил политик.

По информации WSJ, в 2018 году агентов Black Cube разоблачили за организацией клеветнической кампании против финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

В 2017 году Усманов судился с Навальным и ФБК после публикации фильма-расследования, где, в частности, утверждалось, что бизнесмен передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", пост главы наблюдательного совета которого занимает однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Суд удовлетворил иск Алишера Усманова и обязал ФБК удалить публикацию.