На Навального не стали составлять протоколы за неисполнение решений суда по искам Усманова и Михайлова

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что на него не стали составлять протоколы об административном правонарушении за неудаление из интернета порочащей информации.

"Позавчера: вам три повестки, составим три протокола, посадим на 30 суток за неудаление "Он вам не Димон" из интернета. Вчера: пишу об этом пост. Сегодня утром: зачем пришли? Для составления протокола по повестке? Мы передумали, потом составим", - написал Навальный в твиттере в пятницу.

Накануне Навальный сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола. Он пояснил, что речь идет о трех исках: бизнесмена Алишера Усманова и фонда "Соцгоспроект" об удалении фрагментов фильма-расследования "Он вам не Димон", а также бизнесмена Сергея Михайлова об удалении статьи о нем и именных часах от президента.

В соответствии с частью 4 статьи 17.15. Кодекса об административных правоотношениях РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера") Навальному грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, административный арест на срок до 10 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

В апреле прошлого года Усманов обратился в столичный Люблинский суд с иском к основателю ФБК Навальному и самому фонду после публикации фильма-расследования, где утверждалось, что бизнесмен передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В иске бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он заявлял, не соответствуют действительности.

Люблинский суд 31 мая полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трех месяцев. Впоследствии Мосгорсуд изменил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики. Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.

Люблинский суд Москвы 2 октября 2017 года удовлетворил иск Михайлова о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Бизнесмен обратился в суд из-за статьи, распространенной 8 августа на сайте Navalny.com о якобы подаренных ему часах от президента. Позже Мосгорсуд подтвердил законность решения суда. Таким образом, Навальный должен был удалить и опровергнуть распространенную информацию.