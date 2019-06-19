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Росмолодежь отклонила тысячу просьб граждан о блокировке сайтов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по представлению Росмолодежи заблокировал доступ всего к 22 сайтам с информацией, склоняющей несовершеннолетних к совершению преступлений.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора, с апреля на "горячую линию" ведомства поступило более тысячи жалоб на размещенные в интернете материалы. Все обращения были направлены на рассмотрение в Росмолодежь, и она отклонила большую часть из них. В Роскомнадзоре не ответили на вопрос, какого рода информация была заблокирована.

Там также отметили, что небольшая часть обращений проходит экспертизу.

Постановление правительства, которое в соответствии с указом президента РФ наделило Росмолодежь правом внесения ресурсов в реестр запрещённой в РФ информации, было подписано 21 марта. Ранее решение о внесении ресурсов в реестр могли вынести, кроме Роскомнадзора, МВД (борьба с порнографией и оборотом наркотиков), Роспотребнадзор (пропаганда суицида), Росалкогольрегулирование (незаконная продажа алкоголя) и ФНС (нелегальные казино). Также право внесудебной блокировки есть у Генпрокуратуры, которая направляет в реестр ссылки на ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, пропагандой терроризма и экстремистскими материалами.

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря прошлого года подписал закон о мерах противодействия сайтам, склоняющим детей к самоубийству или преступлениям, - так называемым "группам смерти" и "колумбайн-сообществам". Закон дополняет перечень информации, запрещенной для распространения среди детей.

Это информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью или жизни и здоровью других, либо направленную на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий. Согласно закону, основанием для включения информации в реестр будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти. Также сокращается срок, в течение которого владелец сайта обязан удалить соответствующую интернет-страницу, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта. Сделать это необходимо незамедлительно, а не в течение суток, как это было предусмотрено ранее.

По данным инициатора данного закона, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в 2017 году было заведено 200 уголовных дел в связи с вовлечением детей в "группы смерти" и "колумбайн-сообщества", заблокированы 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.

Роскомнадзор Росмолодежь

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