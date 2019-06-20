Роскомнадзор разработал требования по оборудованию в рамках закона о рунете

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал технические условия установки операторами связи специального оборудования противодействия угрозам в рамках закона об устойчивом рунете.

Проект приказа "Об утверждении технических условий установки технических средств противодействия угрозам, а также требований к сетям связи при использовании технических средств противодействия угрозам" размещен на портале проектов нормативно-правовых актов вечером в среду.

Документом утверждается Порядок контроля за соблюдением собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком запрета на подключение к точкам обмена трафиком сетей связи, владельцы которых не соблюдают установленные законодательством РФ требования, уточняется в сводном отчете к проекту.

Согласно предложению Роскомнадзора, в технических помещениях, где расположено оборудование, необходимо соблюдать допустимые значения климатических воздействий, а также обеспечить бесперебойное электропитание в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. К оборудованию нужен доступ в целях его техобслуживания и защита от несанкционированного доступа, для чего предлагается устанавливаемое оборудование размещать в телекоммуникационных шкафах, снабженных запирающими устройствами, а в помещении, где они расположены, организовать контрольно-пропускной режим.

Также от операторов требуется организовать технологический канал связи для управления средствами противодействия угрозам. Речь идет о канале связи в сети связи общего пользования с пропускной способностью не менее 100 Мбит/c выделением сетевых адресов каждому устанавливаемому в сети связи техническому средству. Кроме того, требуется обеспечить возможность подключения к ним средств управления Центра мониторинга и управления техническими средствами противодействия угрозам только в соответствии с предоставленным им списком сетевых адресов.

Согласно требованиям к сетям связи операторов, при использовании установленного оборудования "должно обеспечиваться целостное, устойчивое и бесперебойное функционирование сетей связи операторов связи". Кроме того, оператор связи весь должен обеспечить, чтобы весь трафик проходил через это оборудования "с исключением возможности обхода технических средств противодействия угрозам по иным маршрутам".

В Роскомнадзоре указывают, что утверждаемый проектом приказа Порядок контроля не содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере экономической деятельности или способствующих их установлению, а также не меняет уже существующие. Также, утверждают разработчики, в нем нет положений, приводящих к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере экономической деятельности или увеличению ранее предусмотренных расходов.

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования - организационно-технические, методологические, информационные - в сводном отчете не указан.

Ранее Роскомнадзор предложил правила авторизации для владельцев средств и линий связи в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также правила маршрутизации трафика в случае возникновения угроз безопасности и устойчивости рунета, в соотвествии с которыми в случае угрозы прекращается направление трафика через точки обмена или соединения, расположенные за пределами РФ, за исключением Калининградской области, посольств и других представительств нашей страны за рубежом.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. 11 апреля законопроект 608767-7 был одобрен Госдумой во втором чтении, а 16 апреля - в третьем.

Цель законопроекта - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз.

Законопроект вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Ко второму чтению поступило 58 поправок, 27 из которых были приняты, а 31 была отклонена.

Принятые поправки освобождают операторов связи от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией, если оператор установил в своей сети "технические средства противодействия угрозам".

Правительство РФ получило полномочия утверждать порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам. Виды угроз будет определять правительство. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

"Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ", - сказал председатель профильного комитета Леонид Левин, --"Закон принимается не для того, чтобы блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется. Речь идет о совершенствовании работы зоны РФ в интернете более эффективно".