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Правительство предложило наделить судебных приставов статусом госслужащих

Медведев считает, что это придаст приставам дополнительную мотивацию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В правительстве обсудили законопроект об отнесении службы судебных приставов к государственной. Это изменение позволит дополнительно мотивировать приставов и привлечет в службу высококвалифицированных специалистов, сказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сейчас приставы по статусу являются государственными гражданскими служащими.

В правительстве предложили это изменить с учетом того, что сотрудники ФССП имеют право применять огнестрельное оружие, спецсредства, "на них возложены государственно-властные полномочия, которые свойственны правоохранительным органам, включая даже вопросы, связанные с предварительным расследованием", объяснил премьер.

ФССП Дмитрий Медведев

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