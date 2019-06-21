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Приморский бизнесмен получил семь лет колонии за хищение на стройке к саммиту АТЭС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Приморский бизнесмен Олег Дроздов приговорен к семи годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов.

Приморский бизнесмен Олег Дроздов осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов.

Представитель суда сообщил агентству "Интерфакс", что предприниматель также должен будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Второй фигурант дела Алексей Симанчук признан виновным в пособничестве в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тысяч рублей.

Как сообщалось, уголовное дело о хищении более 300 млн рублей при строительстве полигона твердых бытовых отходов в мае 2015 года было передано в суд. Полигон рекультивировали в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. По этому делу на скамье подсудимых оказались два человека - предприниматель Дроздов и его пособник Симанчук.

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье о мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн руб.

Владивосток АТЭС Олег Дроздов

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