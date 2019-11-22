Приморскому бизнесмену отменили приговор по делу о хищении 300 млн рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу удовлетворил жалобу защиты и отменил приговор, которым бизнесмен Олег Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов.

"Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу защиты, приговор Фрунзенского суда отменен. Дело переквалифицировано на менее тяжкую статью, суд освободил Дроздов от уголовной ответственности без судимости", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Дроздова Сергей Бондарь.

Дроздов был освобожден в зале суда.

Как сообщалось, в июне приморский бизнесмен Дроздов был осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. руб. Второй фигурант дела Алексей Симанчук был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. руб.

Уголовное дело о хищении более 300 млн руб. при строительстве полигона твердых бытовых отходов в мае 2015 года было передано в суд. Полигон рекультивировали в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года.

По этому делу на скамье подсудимых оказались два человека - предприниматель Дроздов и Симанчук.

По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманув заказчика, похитили более 300 млн руб.

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье "мошенничество в крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ. 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн руб.