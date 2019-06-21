Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.

По ее словам, результаты исследования воды в зонах отдыха в районе Большого Сочи, побережья Анапы, Геленджика и вокруг Крымского полуострова показывают, что вода полностью соответствует требованиям. "Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно", - сказала Попова.

Она также заявила, что требования к морской воде в России более жесткие, чем в Европе. Морскую и речную воду проверяют с начала апреля до конца сезона, добавила глава Роспотребнадзора.

В Сочи 20-21 июня проходит II Международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Ее организатором является Роспотребнадзор при участии МИД России.