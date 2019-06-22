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Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"

Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"
Ольга Васильева
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что детям нравится участие во всероссийском военно-патриотическом движении "Юнармия", и выразила несогласие с тезисом о "военизации" школы.

"Детям нравится участие в этом. Им нравится красивая форма, которая, кстати, недешево стоит. То, что там происходит, дает положительный результат", - сказала Васильева в интервью изданию "Комсомольская правда".

По словам министра, с тезисом оппонентов о том, что школа становится похожей на военную структуру, она не согласна.

"Уже появился ярлык, что школа военизируется. Я с этим принципиально не согласна. Вас туда насильно тащили? Нет. Форму заставляли покупать и надевать? Нет. Вы с ребенком, который в таком смотре участвовал, поговорили? Нет. Но ярлык повесили", - сказала министр.

Она отметила, что дети в "Артеке" накануне Дня Победы с удовольствием поучаствовали в "Зарнице" и подняли знамя на скале вместе с бойцами легендарного подразделения "Альфа". В советской школе, напомнила она, также была "Зарница", смотры и военные песни - помимо театрального кружка.

"Это хорошо или плохо? Хорошо", - уверена глава Минпросвещения.

Министр также напомнила о зарубежном опыте и скаутском движении.

"А за границей? Сколько лет скаутскому движению? И форма у них есть. И маршируют, песни поют... И никто не говорит, что детей милитаризируют", - сказала Васильева.

В ноябре прошлого года замминистра обороны России - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов заявлял, что движение "Юнармия" в 2019 году должно быть представлено во всех школах страны. Он сообщил, что за два года со дня основания движения его численность превысила 270 тысяч подростков.

Минпросвещения Ольга Васильева

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