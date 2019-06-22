Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Таких планов у нас нет", - сказал он в интервью программе телеканала "Россия 1" (ВГТРК) "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

Так Путин ответил на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

Глава государства подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории.

"У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, - отметил президент. - Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В феврале этого года ВЦИОМ проводил опрос жителей на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, задавая им вопрос - должна или не должна Россия, по их мнению, передать Южные Курилы Японии. По данным организации, подавляющее большинство людей заявили, что острова, на которых они живут, должны оставаться территорией России.