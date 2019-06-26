На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".

"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

По ее словам, составители экзамена также рассматривают возможность добавления заданий с видеофрагментами на экзаменах по предметам естественно-научного цикла. Кроме того, со временем на ЕГЭ может появиться экспериментальная часть. "Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым", - пояснила Решетникова.

Точные сроки реализации нововведений пока неизвестны, однако, по оценкам ФИПИ, на их разработку и апробацию уйдет не менее пяти лет.

Опрошенные газетой эксперты считают, что изменения позволят сместить акцент с зазубривания информации на оценку критического мышления школьников. При этом они отмечают, что детей не следует полностью погружать в "цифру", им нужно уметь общаться вживую, в том числе с экзаменаторами.

На прошлой неделе "Известия" писали, что ЕГЭ и ОГЭ планируется перевести в компьютерную форму. В правительстве РФ рассчитывают, что это позволит генерировать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания и "сливов" информации.