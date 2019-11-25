Поиск

Президент РАН предложил доработать ЕГЭ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) необходимо дополнить заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Система ЕГЭ не заточена на то, чтобы отбирать и тренировать людей по креативному началу. Надо что-то дополнительное давать, может быть, баллы суммировать не только по очкам сдачи экзамена, а ввести какую-то часть, которая набирается по творческим вещам", - сказал Сергеев на совещании в Томском госуниверситете.

По его словам, нынешняя система ЕГЭ склоняет старшеклассников к банальному заучиванию материала.

"В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора. Раньше нужно было выполнить работы по всем дисциплинам, а теперь школьник концентрируется на двух дисциплинах, а остальное - по боку. Поэтому в 11 классе, когда важно шире смотреть на мир, зубрежка - это неправильно", - пояснил Сергеев.

Он подчеркнул, что для внесения изменений "нужна активная позиция Минобрнауки и общественности".

Ранее в ноябре сообщалось, что Рособрнадзор работает над тем, чтобы в будущем перейти к сдаче ЕГЭ в режиме онлайн, но в ближайшие два года такую технологию внедрять не будут.

ЕГЭ РАН Александр Сергеев

Новости по теме

Новости

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Пожарные остановили распространение огня на шахте в Коми

РусГидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

В МИД КНР напомнили, что Гонконг принадлежит Китаю несмотря на результаты выборов

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Один из пропавших в Коми при задымлении на шахте горняков поднят живым

МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

В Коми пропали трое горняков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');