Президент РАН предложил доработать ЕГЭ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) необходимо дополнить заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Система ЕГЭ не заточена на то, чтобы отбирать и тренировать людей по креативному началу. Надо что-то дополнительное давать, может быть, баллы суммировать не только по очкам сдачи экзамена, а ввести какую-то часть, которая набирается по творческим вещам", - сказал Сергеев на совещании в Томском госуниверситете.

По его словам, нынешняя система ЕГЭ склоняет старшеклассников к банальному заучиванию материала.

"В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора. Раньше нужно было выполнить работы по всем дисциплинам, а теперь школьник концентрируется на двух дисциплинах, а остальное - по боку. Поэтому в 11 классе, когда важно шире смотреть на мир, зубрежка - это неправильно", - пояснил Сергеев.

Он подчеркнул, что для внесения изменений "нужна активная позиция Минобрнауки и общественности".

Ранее в ноябре сообщалось, что Рособрнадзор работает над тем, чтобы в будущем перейти к сдаче ЕГЭ в режиме онлайн, но в ближайшие два года такую технологию внедрять не будут.