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Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Варианты заданий единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными благодаря их переводу в компьютерную форму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на текст доклада правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования.

"Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна "автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов", сказано в документе", - пишет издание.

В какие сроки возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно, уточняет газета. В Рособрнадзоре пообещали изданию дать развернутый ответ позже.

Новация позволит решить проблему списывания и "сливов", а также уменьшит количество критиков единого госэкзамена. Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают опрошенные газетой специалисты.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, затем работы сканируются, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы - эксперты. При этом ранее в Рособрнадзоре сообщали, что рассчитывают перейти к автоматизированной проверке всех заданий ЕГЭ к 2030 году, отмечают "Известия".

ЕГЭ образование

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