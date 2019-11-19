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Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы
Заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Труппа МХАТ имени Горького обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить театр от "агрессивной кампании клеветы", которая, по их мнению, ведет к расколу театра.

Как говорится в обращении актеров, размещенном на официальном сайте театра, в отношении театра проводится "агрессивная кампания клеветы".

В нем отмечается, что "на протяжении более полугода наш театр является предметом ожесточенной информационной кампании, направленной против нового руководства МХАТ в лице художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителя Захара Прилепина".

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"Мы не хотим участвовать в информационных войнах. МХАТ им. М. Горького - это наш театр, в нем мы трудимся и творим вместе с Эдуардом Бояковым и Захаром Прилепиным, вместе с Татьяной Дорониной, в скорое возвращение которой мы верим. Но не с теми, кто под видом лицемерной заботы о театре стремится его уничтожить", - говорится в обращении.

Ранее было опубликовано обращение группы деятелей культуры к президенту, в котором они требовали вернуть в театр Доронину. Обращение было подписано почти 60 актерами театра. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

В начале декабря 2018 года новым руководителем МХАТ им. Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин. Предыдущий руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина получила назначение на специально введенную должность президента театра.

Москва МХАТ им. Горького

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