Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Труппа МХАТ имени Горького обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить театр от "агрессивной кампании клеветы", которая, по их мнению, ведет к расколу театра.

Как говорится в обращении актеров, размещенном на официальном сайте театра, в отношении театра проводится "агрессивная кампания клеветы".

В нем отмечается, что "на протяжении более полугода наш театр является предметом ожесточенной информационной кампании, направленной против нового руководства МХАТ в лице художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителя Захара Прилепина".

"Мы не хотим участвовать в информационных войнах. МХАТ им. М. Горького - это наш театр, в нем мы трудимся и творим вместе с Эдуардом Бояковым и Захаром Прилепиным, вместе с Татьяной Дорониной, в скорое возвращение которой мы верим. Но не с теми, кто под видом лицемерной заботы о театре стремится его уничтожить", - говорится в обращении.

Ранее было опубликовано обращение группы деятелей культуры к президенту, в котором они требовали вернуть в театр Доронину. Обращение было подписано почти 60 актерами театра. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

В начале декабря 2018 года новым руководителем МХАТ им. Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин. Предыдущий руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина получила назначение на специально введенную должность президента театра.