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Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест на три месяца

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 30 сентября продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову и двоюродному брату Руслану Арашукову, сообщает в четверг корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, суд отказал адвокатам фигурантов, которые просили изменить подзащитным меру пресечения на домашний арест или залог. Сам Арашуков-младший, выступая в суде, назвал свое содержание в СИЗО "Лефортово" "психологической пыткой".

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"Зачем меня сажать в ту тюрьму, где происходят - по-другому их не назовешь - мучения и пытки чисто психологические. С какими-то террористами, с какими-то изменниками родины. Я все понимаю, но есть в Москве другие СИЗО, куда меня можно поместить. Зачем меня сажать с изменниками, шпионами, террористам, убийцами", - заявил Арашуков.

"Невозможно это уже терпеть. (...) Невозможно уже это содержание в СИЗО "Лефортово". Это не СИЗО, а концлагерь настоящий", - добавил Арашуков.

Дело Арашуковых

Рауфа Арашукова обвиняют в двух заказных убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Его задержали в конце января прямо на заседании Совета Федерации; в мае суд лишил его полномочий сенатора.

Его отца, экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, которое обошлось "Газпрому" более чем в 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Рауль Арашуков Рауф Арашуков

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