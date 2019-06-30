Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начались в Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсации, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"На эти цели 662 млн рублей выделены из бюджета РФ. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 млн рублей", - сообщил Левченко по итогам совещания, которое ночью провел в Братске президент России Владимир Путин.

В утвержденных списках пострадавших на сегодняшний день 3,6 тыс. человек.

"Мы оперативно провели все финансовые согласования с правительством РФ. Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме этого, людям уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма - около 1,5 млн рублей", - уточнил глава региона.

Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Подтоплено также 17 участков автодорог и 13 мостов, в том числе федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в городе Тулун, где паводком была разрушена защитная дамба.

В ликвидации последствий летнего паводка задействовано 577 человек и 125 единиц техники, в том числе 49 плавсредств.

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