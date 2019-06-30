Губернатор Иркутской области Левченко оценил ущерб региону от паводка

Ущерб составил около восьмисот миллионов рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области Левченко доложил президенту РФ Владимиру Путину о состоянии дорог в районах паводка. Глава государства поздно ночью прилетел в Братск, где провел совещание по ситуации в регионе.

"Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог - в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете - шесть, в Тулуне - шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске 11 и в Тулуне два", - сообщил губернатор.

Кроме того, по его словам, подтоплено два участка дорог регионального значения протяженностью более 200 километров, разрушено полностью восемь деревянных мостов, один металлический, шесть мостов разрушено частично, а также причальные части двухпаромных переправ, затоплены два парома.

"Информация об ущербе сети дорог муниципального значения пока отсутствует, потому что они находятся под водой. Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 миллионов рублей", - сказал Левченко.