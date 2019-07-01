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Журналистов и сотрудников прокуратуры обвинили в поджоге иркутского заказника

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пожар в заказнике "Туколонь" в Иркутской области мог произойти по вине посетителей, которые бросали на землю окурки, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на документ дознавателя МЧС, опросившего свидетелей.

Выяснилось, что в день обнаружения пожара на территории заказника находились сотрудники природоохранной прокуратуры, съемочная группа, сотрудник полиции и еще несколько человек. Согласно показаниям свидетелей, мужчины курили и бросали окурки на землю.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.

После того, как проверяющие и журналисты покинули место рубок, в заказнике больше никого не было.

Авиалесоохрана зафиксировала пожар в заказнике "Туколонь" 28 июня. Первоначально огонь был зафиксирован на неубранных штабелях леса на площади 0,5 га, однако вскоре вырос до 25 га. Для тушения в заказник доставили парашютистов.

Пожар до сих пор не потушен, его площадь составляет 35 га.

В начале июня суд арестовал областного министра лесного комплекса Сергея Шеверду. СК считает, что он незаконно согласовал сплошные санитарные рубки в "Туколони". За министра вступился иркутский губернатор Сергей Левченко, который заявил, что назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ "Рослесозащита".

Иркутская область

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