Участница выборов главы Башкирии пожаловалась в СКР на ФСБ

Она утверждает, что ее доставили в отделение ФСБ и при этом нанесли ей травмы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Активист Рамиля Саитова, который выдвинулась на выборы главы Башкирии, пожаловалась в Следственный комитет на привод в управление ФСБ. Она сообщила, что сотрудники спецслужбы нанесли ей травмы.

По словам Саитовой, в травмпункте врачи нашли у нее растяжение связок шеи и кровоизлияние.

В УФСБ ее доставили в минувшие выходные как свидетеля по уголовному делу, "какому, не сказали", добавила она.

В региональных управлениях СКР и ФСБ ее заявление не стали комментировать.

Саитову выдвинуло на выборы региональное отделение Российской Социалистической партии.

ЦИК республики сообщил, что врио главы Башкирии Радий Хабиров сдал документы для регистрации кандидатом на выборы руководителя региона. В частности он сдал подписи 476 местных депутатов, список своих кандидатов на пост представителя Башкирии в Совете Федерации, уведомление об отсутствии счетов и сбережений в иностранных банках.

Пока ЦИК зарегистрировал 11 кандидатов от политических партий на пост главы Башкирии. Выборы пройдут 8 сентября.