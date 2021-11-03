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Активистка получила срок в колонии-поселении за призыв сносить кресты

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам в колонии-поселении общественницу Рамилю Саитову за призыв снести поклонный крест в селе Узян, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Она признана виновной в публикации в интернете призывов к экстремизму (ч.2 ст.280 УК). В срок ей зачтут время пребывания в СИЗО из расчета один день за два.

Саитову задержали 6 ноября 2020 года, с тех пор ее содержали в СИЗО.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2020 года она выложила на своем канале на YouTube видеообращение с призывом снести поклонный крест, установленный в 2016 году на месте алтаря сгоревшего в 1934 православного храма в селе Узян. Она как член самопровозглашенного правительства республики предложила провести там народный сход. Позднее в другом видеообращении она призвала демонтировть все поклонные кресты в Башкирии. Крест в Узяне подожгли неизвестные, по факту было возбуждено дело о вандализме.

Дело Саитовой расследовали в ФСБ. В суд оно поступило в мае, процесс начался в июне. Она вину не признает.

Башкирия Уфа Рамиля Саитова Узян Кировский суд ФСБ

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