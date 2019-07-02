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Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработал уникальную вакцину против лихорадки Эбола, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

В ведомстве заявили, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной в мире.

"Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК). Ведомство подчеркивает, что в конференции участвовали представители ведущих фармацевтических компаний Janssen/Jonson&Jonson, Merck, CanSino Biologics, эксперты Всемирной организации здравоохранения и организации "Врачи без границ" и ЮНИСЕФ.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что по результатам презентации вакцины будет рассмотрен вопрос о ее поставках и применении в ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией лихорадки Эбола.

Роспотребнадзор Эбола ДРК

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