ВОЗ назвала эпидемию Эболы в ДР Конго проблемой международного масштаба

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он призвал всех активизировать усилия в борьбе с этой вспышкой и помочь создать в ДРК более эффективную систему здравоохранения. Он предупредил об угрозе распространения лихорадки во всем регионе.

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК 1 августа 2018 года. Ранее на этой неделе был зафиксирован первый случай этой лихорадки в городе Гома с населением свыше 2 млн человек. Город находится у границы с Руандой и находится на пересечении значимых региональных дорог.

С августа 2018 года из-за Эболы в Конго умерли больше 1600 человек, отмечает АР.