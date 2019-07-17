Поиск

ВОЗ назвала эпидемию Эболы в ДР Конго проблемой международного масштаба

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он призвал всех активизировать усилия в борьбе с этой вспышкой и помочь создать в ДРК более эффективную систему здравоохранения. Он предупредил об угрозе распространения лихорадки во всем регионе.

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК 1 августа 2018 года. Ранее на этой неделе был зафиксирован первый случай этой лихорадки в городе Гома с населением свыше 2 млн человек. Город находится у границы с Руандой и находится на пересечении значимых региональных дорог.

С августа 2018 года из-за Эболы в Конго умерли больше 1600 человек, отмечает АР.

ДР Конго ВОЗ Эбола

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Руководитель JIT сообщил о новых свидетелях в деле о катастрофе рейса MH17

Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей

Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Экс-президент Эквадора подтвердил попытки Ассанжа повлиять на выборы в США

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Гражданина РФ в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');